В МВД рассказали о ситуации с жалобами на возможного убийцу в Серпухове

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Участковый, который не стал возбуждать уголовное дело в Серпухове после жалоб на подозреваемого в убийстве пятилетней девочки, уволился из органов в сентябре 2017 года, это не действующий сотрудник, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее СК РФ сообщал, что по подозрению в убийстве девочки в Серпухове задержан местный житель 1990 года рождения Александр Семин. Предварительно установлено, что девочка пропала 22 июля с детской площадки у дома, в котором проживала вместе с семьей. Ее тело было найдено в понедельник в спортивной сумке вблизи железной дороги в Серпухове. Следователи возбудили уголовное дело.

Старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий 23 июля заявила, что следователи проверят причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям. По ее словам, в СМИ появилась информация, что задержанный якобы и ранее пытался совершить противоправные действия в отношении детей, однако сотрудники полиции без должного внимания отнеслись к обращениям взволнованных родителей.

"Административный участок в Серпухове, на территории которого было совершено особо тяжкое преступление в отношении пятилетней девочки, не входит и не входил ранее в зону обслуживания участкового уполномоченного полиции МУ МВД России "Серпуховское" капитана полиции Ильи Рыжакова. Данный участок обслуживал бывший участковый…, уволившийся из органов внутренних дел в сентябре 2017 года, в отношении которого следственными органами в настоящий момент принято процессуальное решение", – пояснила Петрова.

По данным следствия, 6 июня 2017 года участковому поручили провести проверку по факту обращения местной жительницы о совершении Семиным в отношении ее дочери противоправных действий. Однако полицейский, понимая, что факт совершения на его участке преступления в отношении малолетних является негативным показателем работы и не желая проводить всестороннюю и объективную проверку на причастность Семина к совершенному преступлению, 4 июля 2017 года вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

МИД Таджикистана в среду подтвердил, что убитая в Серпухове девочка является гражданкой их страны и направил МИД России ноту с требованием провести тщательное расследование и сурово наказать преступника.