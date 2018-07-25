На Урале завели уголовное дело на директора, начислявшего себе премию

ЧЕЛЯБИНСК, 25 июл – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении директора центра дополнительного профобразования "Персонал" в Челябинской области, обвиняемого в незаконном начислении себе премии на сумму 18 миллионов рублей, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, обвиняемый, директор автономной некоммерческой организации дополнительного профобразования "Корпоративный центр подготовки кадров "Персонал", в 2011-2017 годах незаконно включал себя в приказы о премировании работников, похитив таким образом около 18 миллионов рублей. Кроме того, обвиняемый похитил вверенный ему сотовый телефон стоимостью около 26 тысяч рублей, списав с баланса организации, уточняет прокуратура.

Также обвиняемый учредил организацию со схожим названием — АНО ДПО "РУМЦ "Персонал", где директором назначил подконтрольное ему лицо. После этого он заключил договоры от имени новой организации на оказание образовательных услуг с 72 гражданами. Обучаемые произвели оплату за услуги в размере около 670 тысяч рублей в новую организацию. Кроме того, по указанию обвиняемого имеющиеся на балансе организации транспортные средства были оценены по заниженной стоимости и реализованы подконтрольной организации. После этого один из автомобилей был вновь передан организации по договору аренды, добавляет прокуратура.

"Прокуратура Ленинского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя… Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу", — уточняется в сообщении.

Он обвиняется в "присвоении и растрате лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере" и "злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации", уточняется в сообщении.

В ходе следствия обвиняемым добровольно возмещен ущерб на сумму около 6 миллионов рублей, арестовано имущество стоимостью свыше 30,5 миллиона рублей, добавляется в сообщении.