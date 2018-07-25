МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Николай Говорин направил запрос генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой провести проверку по факту невыплаты зарплаты работникам золоторудного предприятия "Дарасунский рудник", сообщает пресс-служба фракции.

"Согласно сведениям, представленным в средствах массовой информации Забайкальского края, шахтеры золотодобывающего предприятия, расположенного в поселке Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района Забайкальского края, объявили голодовку из-за невыплаты заработной платы… Прошу вас дать поручение о проведении проверки в отношении нарушения трудовых прав работников предприятия "Урюмкан", принять меры прокурорского реагирования", — говорится в обращении на имя генпрокурора.

Сообщается, что проведение проверки парламентарий попросил взять на контроль в Генпрокуратуре. Сам Говорин также намерен следить за ситуацией.

Перебои с зарплатой на предприятии возникли в начале года, а в мае выплаты полностью прекратились. Прокурор Тунгокоченского района, в котором находится рудник, ещё 7 июня внёс постановление о возбуждении дела об административном правонарушении за невыплату зарплаты в установленный срок, также предприятие оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Всего работу приостановили 92 сотрудника "Дарасунского рудника", более 60 из них объявили голодовку. Перебои с зарплатой начались в январе, полностью выплаты прекратились в мае. Долги перед коллективом составляют порядка 35 миллионов рублей. Следствие назначило доследственную проверку.

Власти региона связали происходящее с полной сменой команды Промсвязьбанка, кредитующего группу компаний "Урюмкан". В свою очередь Промсвязьбанк заявил, что никогда не финансировал проект "Дарасунский рудник" группы компаний "Урюмкан", а работает с фабрикой Дархан этого же предприятия, но готов к конструктивному диалогу.