В Липецкой области мошенники хотели украсть у пенсионера 200 тысяч долларов

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Липецкой области, которые, по версии следствия, пытались украсть со счета пенсионера 200 тысяч долларов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следователями СУ УМВД России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ, фигуранты которого пытались похитить у пенсионера более 200 тысяч долларов", — пояснила Волк.

По версии следствия, в сентябре 2017 года двое жителей Липецкой области узнали, что у 82-летнего жителя Краснодарского края на счете в банке есть более 200 тысяч долларов. По данным полиции, обвиняемые изготовили поддельный паспорт на имя пенсионера и с его помощью один из фигурантов перевел на другой счет, а после обналичил 100 тысяч долларов.

Как полагает следствие, через 2 месяца фигуранты дела решили снять со счета пенсионера оставшуюся сумму. По словам Волк, полицейские к тому времени уже знали, что данные жителя Кубани используются мошенниками. Когда один из них предъявил поддельный паспорт, сотрудница банка нажала тревожную кнопку. В итоге первый обвиняемый по данному делу был задержан сотрудниками на месте, а второй — через некоторое время у себя дома. Похищенные со счета банка деньги вернули потерпевшему.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Елецкий городской суд Липецкой области для рассмотрения по существу.