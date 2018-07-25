Генпрокурора попросили взять под контроль убийство девочки в Серпухове

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Сенатор Елена Мизулина просит генпрокурора РФ взять под личный контроль расследование убийства пятилетней девочки в Серпухове, соответствующее письмо будет отправлено в среду.

"По информации от экспертов рабочей группы Совета Федерации, по этому району регулярно поступают обращения граждан на горячие линии (например, на линию "Сдай педофила") в связи с тем, что правоохранительные органы не реагируют на их сообщения о фактах сексуального преследования детей со стороны отдельных лиц, отказывают не только в проверке сообщений и в возбуждении уголовных дел, но даже и в принятии и регистрации таких сообщений. Я направлю обращение генеральному прокурору с просьбой взять на личный контроль расследование этого дела", — цитирует Мизулину ее пресс-служба.

Мизулина возглавляет рабочую группу Совфеда по совершенствованию мер, направленных на пресечение посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних,

Произошедшее в Серпухове сенатор назвала "страшной трагедией".

Ранее сообщалось, что по подозрению в убийстве девочки в Серпухове задержан местный житель 1990 года рождения. Предварительно установлено, что девочка пропала 22 июля с детской площадки у дома, в котором проживала вместе с семьей. Ее тело было найдено в понедельник в спортивной сумке вблизи железной дороги в Серпухове. Следователи возбудили уголовное дело.