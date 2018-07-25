В Хабаровске около 100 тысяч человек остались без света

ХАБАРОВСК, 25 июл — РИА Новости. Докучаева. Около 100 тысяч человек в Хабаровске остались без электроэнергии из-за неполадок оборудования, сообщил РИА Новости представитель Хабаровских электросетей.

В среду на Хабаровск обрушился циклон, идут сильные дожди, циклон будет влиять на Хабаровский край в течение двух суток.

"Из-за неполадок в оборудовании в Хабаровске отключены от электроснабжения около 100 тысяч человек. Подробности выясняются. Планируется, что к электроснабжению подключат в течение получаса", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что во вторник в Хабаровске были обесточены потребители из-за взрыва трансформатора на подстанции. В течение полутора часов без света оставались административные здания, соцобъекты и жилые дома в нескольких районах города.