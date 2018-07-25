В Забайкалье с 27 июля ожидается стабилизация паводковой ситуации

Мост на улице Комсомольская в Чите через реку Читинка. Архивное фото

Мост на улице Комсомольская в Чите через реку Читинка. Архивное фото

ЧИТА, 25 июл — РИА Новости. Стабилизация паводковой ситуации в Забайкальском крае ожидается с 27 июля, сообщил начальник Главного управления МЧС по Забайкальскому краю Александр Сидоров.

"Стабилизацию паводковой обстановки прогнозируем с 27 июля текущего года", — сказал Сидоров в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По его словам, 25-26 июля на основных реках Ингода, Шилка, Хилок, Онон ожидается колебание уровня воды на уровне 10-30 сантиметров.

"Достижение опасных отметок не прогнозируется. Оповещение населения организовано. Силы и средства находятся в районах подтопления, к реагированию готовы", — сказал Сидоров.

Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев назвал действия спасателей грамотными в Забайкальском крае, пострадавшем от паводка. Зиничев вместе с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло и губернатором региона Натальей Ждановой осмотрел с вертолета пострадавшие от паводка территорий и встретился с жителями Ингадинского района Читы.

В Забайкалье введён режим ЧС из-за паводков и непрекращающихся с начала июля ливней. В Чите это сильнейший паводок с момента начала истории наблюдения — 1936 года. В Забайкалье остаётся группировка спасателей из разных регионов Сибири, усиленная до 188 человек, которая будет в регионе до момента ликвидации последствий наводнения.