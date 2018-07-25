Долги по зарплате голодающим шахтерам в Забайкалье превысили 30 млн рублей

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Роструд проводит проверку в связи с голодовкой шахтеров в Забайкалье, долги по зарплате "Дарасунского рудника" превысили 30 миллионов рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Роструда.

"В связи с голодовкой, объявленной работниками ООО "Дарасунский рудник", территориальный орган Роструда в Забайкальском крае проводит проверку соблюдения законодательства об оплате труда в компании", — сообщили в ведомстве.

"По имеющейся информации задолженность по зарплате перед работниками образовалась за май и июнь на сумму почти 32 миллиона рублей", — отметили в Роструде.

В настоящее время инспекторы труда устанавливают причины возникновения долга для принятия исчерпывающих мер, направленных на выплату заработной платы работникам, в том числе готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы.