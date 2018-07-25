Аэропорт "Домодедово" сообщил о нападении дебошира на охрану в полицию

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" направил в правоохранительные органы материалы о нападении нетрезвого мужчины на сотрудника службы безопасности, заявили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

Управление на транспорте МВД России по ЦФО ранее сообщало, что полицейские в аэропорту помогли снять с рейса в Якутск нетрезвого мужчину, оказавшего сопротивление охране авиакомпании. Он привлечен к административной ответственности. ЧП произошло во вторник вечером.

"Мы направили материалы в правоохранительные органы для проведения проверки в связи с нападением на сотрудника безопасности", — сообщили в "Домодедово".

На место происшествия прибыли полицейские, которые доставили мужчину в дежурную часть в "Домодедово", уточняло МВД. Мужчина из Краснодара 1976 года рождения привлечен к административной ответственности по статье "мелкое хулиганство". Проводится проверка по факту нанесения телесных повреждений представителю авиакомпании.