Аэропорт "Домодедово" сообщил о нападении дебошира на охрану в полицию

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" направил в правоохранительные органы материалы о нападении нетрезвого мужчины на сотрудника службы безопасности, заявили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
"Мы направили материалы в правоохранительные органы для проведения проверки в связи с нападением на сотрудника безопасности", — сообщили в "Домодедово".
На место происшествия прибыли полицейские, которые доставили мужчину в дежурную часть в "Домодедово", уточняло МВД. Мужчина из Краснодара 1976 года рождения привлечен к административной ответственности по статье "мелкое хулиганство". Проводится проверка по факту нанесения телесных повреждений представителю авиакомпании.