Второго фигуранта дела о пытках в ярославской колонии заключили под стражу

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Заволжский районный суд Ярославля в среду заключил под стражу второго из шести сотрудников колонии №1, задержанных за пытки осужденного, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Обосновывая свое ходатайство, следствие упирало на стандартные для таких случаев соображения: если не заключить подозреваемого в СИЗО, Максим Яблоков может скрыться, надавить на свидетелей или как-то еще помешать расследованию.

Сам подозреваемый заверил, что скрываться никуда не намерен, а его защитник напомнил, что его клиент пришел в органы с явкой с повинной. По мнению адвоката, достаточно будет домашнего ареста, но суд применил к тюремщику самую строгую меру пресечения – заключение под стражу.

На заседании было объявлено, что Максим Яблоков — старший инспектор отдела безопасности ИК-1, 1993 года рождения, из Углича, имеет высшее образование. Живет в Ярославле гражданским браком.

Всего по делу проходит шесть сотрудников колонии. Пока известно, что Яблоков – единственный, кто написал явку с повинной. Хотя еще один фигурант, младший инспектор Сергей Драчев, по словам судьи, "признал причастность к преступлению", но явку не писал.

Сегодня должен решиться вопрос о заключении под стражу пяти из шести подозреваемых. Когда пройдет заседание по шестому, пока неясно.

Видео с избиением заключенного на прошлой неделе опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео.

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены, шесть из них задержаны. Во вторник расследование пыток передано в центральный аппарат СК РФ.