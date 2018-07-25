Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 900 тысяч гектаров

КРАСНОЯРСК, 25 июл — РИА Новости. Площадь пожаров в лесах Красноярского края за сутки выросла с более чем 821 до 917 тысяч гектаров, сообщает Лесопожарный центр региона.

"По оперативной информации на 14.00 25 июля 2018 года, на территории края действует лесных пожаров — 175 на общей площади 917 188,5 гектара, в том числе зона контроля — 136, на площади 884 018 гектаров. Очаги возгораний действуют в районах: Эвенкийский, Мотыгинский, С.Енисейский, Енисейский, Туруханский, Богучанский, Кежемский, Ирбейский. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 806 человек, задействовано 44 единицы техники. Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во вторник утром в крае горела 821 тысяча гектаров леса. В минлесхозе региона сообщили, что за сутки потушено семь пожаров на площади более 800 гектаров.

В Эвенкийском районе в заповеднике "Тунгусский" действует один пожар на площади 19 689 гектаров.