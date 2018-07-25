Суд пересмотрит дело главы карельского мемориала Дмитриева

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 июл — РИА Новости. Петрозаводский городской суд назначил на 18 сентября пересмотр уголовного дела в отношении лидера карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, обвиняемого в изготовлении детской порнографии и хранении деталей оружия.

Дмитриев был задержан при попытке выехать из Петрозаводска в рамках дела о насильственных действиях сексуального характера. Петрозаводский городской суд санкционировал его арест 28 июня. Дмитриев был этапирован в СИЗО в Колпино 15 июля.

"На 18 сентября на 10.00", — сказала журналистам прокурор Петрозаводска Елена Аскерова после организационного заседания суда, отвечая на вопрос о дате пересмотра дела.

Петрозаводский горсуд 5 апреля оправдал Дмитриева по статьям об изготовлении порнографии с участием несовершеннолетней, однако признал виновным в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия — по этой статье ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок два года и шесть месяцев. Позже, 14 июня, Верховный суд Карелии, рассмотрев апелляцию прокуратуры, отправил дело Дмитриева об изготовлении порноматериалов на пересмотр.

В апелляционной инстанции пришли к выводу, что приговор горсуда необходимо отменить полностью. Дмитриева оставили под подпиской о невыезде.

По версии следствия, Дмитриев на протяжении нескольких лет фотографировал обнаженную малолетнюю приемную дочь для изготовления порнографии, также он незаконно хранил основную часть одноствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом были внесены изменения. Дмитриев пробыл под арестом с декабря 2016 года по январь 2018 года и вышел под подписку о невыезде. Обвинение просило назначить ему девять лет колонии строгого режима. Обвиняемый не признал вины.