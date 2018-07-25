БРЯНСК, 25 июл – РИА Новости. Сотрудника брянской колонии уволили из ФСИН из-за подозрений в пытках заключенного, в результате которых тот скончался, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. Официальным подтверждением этой информации агентство пока не располагает.

Ранее уже возбудили уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия, а подозреваемого задержали.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье. По данным следствия, заместитель дежурного помощника главы колонии, "применяя насилие и специальные средства, ограничив движение осужденного, перевязал тканью его лицо". Заключенный скончался от удушья. Обстоятельства смерти потерпевшего стали известны благодаря судебно-медицинской экспертизе.

Между тем ФСИН на фоне громкого скандала с пытками в колонии в Ярославле накануне объявила о создании спецкомиссий по проверке всех случаев применения насилия за прошедший год. За "качественное и непредвзятое проведение мероприятий" будут лично отвечать начальники региональных главков.