В Туапсе автомобиль влетел в припаркованные микроавтобусы

КРАСНОДАР, 25 июл — РИА Новости. Водитель автомобиля с полуприцепом не справился с управлением и допустил наезд на три припаркованных микроавтобуса в Туапсе, пять пострадавших отправлены на медосмотр, сообщает управление ГИБДД по Краснодарскому краю.

По данным Госавтоинспекции, в среду в 6.50 мск в Туапсе на улице Сочинской по федеральной трассе Джубга-Сочи произошло ДТП с участием четырех транспортных средств.

"Водитель автомобиля Volvo с полуприцепом не справился с управлением и допустил наезд на три припаркованных автомобиля, предположительно, микроавтобуса. Среди них была и "Газель", которая в результате удара опрокинулась. Пять человек из "Газели", включая водителя, отправлены на медосмотр в медицинские учреждения", — сообщил представитель ведомства.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия уточняются.