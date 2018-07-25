Центральный аппарат СК проконтролирует ход нескольких дел о смерти детей

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства расследование уголовных дел по фактам смерти несовершеннолетних в Пермском крае и Самарской области, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе следствия по указанным уголовным делам и поставил на контроль в центральном аппарате дальнейший ход их расследования. Глава ведомства поручил тщательным образом выяснить все причины и условия, способствовавшие совершению данных преступлений и дать всестороннюю правовую оценку, как ответственным должностным лицам, так и органам системы профилактики", — сказала Петренко, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что следователи Пермского края возбудили уголовное дело по факту смерти 14-летней девочки, которая могла умереть от истощения. По информации регионального СУСК, жительница Краснокамска не смогла разбудить свою дочь. Увидев, что она находится в бессознательном состоянии, мать вызвала "скорую". Прибывшие медики констатировали смерть ребенка.

"Следствие полагает, что должностные лица органов и учреждений системы профилактики ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности, своевременно не выявили обстоятельства, свидетельствующие о необходимости изъятия у матери несовершеннолетней в целях обеспечения безопасности её жизни и здоровья", — отметила Петренко.

Вечером в понедельник в заброшенных колхозных гаражах в селе Чубовка Кинельского района Самарской области было обнаружено тело 11-летнего мальчика без признаков жизни. По предварительным данным, на месте ЧП находились пятеро подростков в возрасте от 11 до 15 лет, в какой-то момент обрушилось бетонное потолочное перекрытие. В результате ЧП один подросток погиб на месте происшествия, еще трое доставлены в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по части первой статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").