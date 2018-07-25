В регионах России тушат лесные пожары на площади 99 тысяч гектаров

ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Лесопожарные силы в России тушат 111 природных пожаров на общей площади почти в 99 тысяч гектаров, сообщает ФБУ "Авиалесоохрана".

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 24 июля России лесопожарными силами и привлеченными лицами ликвидировано 45 лесных пожаров на площади 3 288 гектаров. На 00.00 мск 25 июля на территории Российской Федерации действовало 111 лесных пожаров на площади 98 992 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении. Больше всего очагов природных пожаров – 48 – обнаружено в Красноярском крае.

Кроме того, на труднодоступных, удаленных и ненаселенных землях лесного фонда находятся под наблюдением 218 лесных пожаров. Их не тушат, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

По данным на среду, только в Красноярском крае действует 166 лесных пожаров на общей площади около 840 тысяч гектаров.

Режим ЧС действует в Мурманской области, Тыве, Якутии, Красноярском крае. Особый противопожарный режим введен в 46 регионах России.