СК проверит данные об аварии с участием экскурсионного автобуса под Тверью

ВОРОНЕЖ, 25 июл — РИА Новости. Следствие проверяет информацию об опрокидывании экскурсионного автобуса маршрута Казань-Санкт-Петербург в Тверской области, в результате чего пострадал один человек, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, в которой сообщается, что 25 июля 2018 года в ночное время экскурсионный автобус, следовавший по маршруту Казань-Санкт-Петербург и проезжающий в Вышневолоцком районе Тверской области, на 316 километре трассы М-10 съехал в кювет и опрокинулся", — говорится в сообщении.

Следствие со ссылкой на СМИ уточняет, что в автобусе находились 40 пассажиров, пострадал один человек.

Как пояснил РИА Новости представитель управления ГИБДД Тверской области, по предварительной причине водитель уснул за рулем и съехал в кювет. Пострадали, по данным полиции, два человека. "Они не тяжелые, их не госпитализировали. Медицинская помощь была оказана на месте, все пассажиры благополучно двинулись дальше", — сказал собеседник агентства.

При этом он не уточнил, по какому маршруту ехал автобус, а также был ли он рейсовый или экскурсионный.