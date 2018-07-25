В Якутии для тушения пожаров вызвали искусственные осадки

ЯКУТСК, 25 июл – РИА Новости. Специалисты авиалесоохраны вызвали искусственные осадки в четырех районах Якутии для борьбы с пожарами, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Борт Ан-26 оснащен специальным оборудованием, которое запускает в облака пиропатроны с йодистым серебром. Под его воздействием уже через полчаса начинается образование осадков. Маршруты полётов прокладывают на основе данных о пожарной обстановке.

Как сообщил и. о. зампреда регионального правительства Денис Белозеров, на территории Якутии действует 17 лесных пожаров, из которых 15 действующих и два локализованы.

"Исходя из той облачности, которая сформировалась на территории республики, был произведен облет четырех районов, где действуют пять лесных пожаров, и произведены работы по вызову искусственных осадков", — цитирует Белозерова пресс-служба.

Кроме вызова искусственных осадков в тушении лесных пожаров в Якутии применяется методика взрывных работ.

Сегодня в регионе тушат 14 лесных пожаров на общей площади 43,4 тысячи гектаров. С начала пожароопасного сезона проведены работы по тушению 163 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 91,5 тысячи гектаров.