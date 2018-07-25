На поиски пропавшего самолета в Новосибирской области вылетел вертолет

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Вертолет Ми-8 вылетел из аэропорта Толмачево на поиски легкомоторного самолета Cirrus, пропавшего после вылета из Новосибирска, сообщается на сайте регионального МЧС.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет Cirrus, вылетевший из аэропорта Северный в Новосибирске, пропал по пути в Томск.

"В 9.07 (5.07 мск) Вертолет Ми-8 взлетел с аэропорта Толмачево, проводит поиски на территории Колыванского района Новосибирской области. На борту шесть человек", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, поиски также организованы на акватории реки Обь от затона Ленинский район Новосибирска до населенного пункта Дубровино Мошковского района и от населенного пункта Ташара Мошковского района до населенного пункта Кругликово Болотнинского района.