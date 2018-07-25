В Екатеринбурге 170 человек эвакуировали из-за пожара в роддоме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл — РИА Новости. Пожарные эвакуировали 170 человек, в том числе 49 детей, из-за пожара в подвале роддома Центральной городской больницы в Екатеринбурге, сообщает в среду региональный главк МЧС.

ЧП произошло в 3.18 по местному времени (1.18 мск). "Сто семьдесят человек, из них 86 пациенток, 49 детей и 35 сотрудников эвакуированы из-за пожара в подвальном помещении роддома Центральной городской больницы №40, расположенном на улице Волгоградской в Екатеринбурге", – говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в МЧС, автоматическая пожарная сигнализация позволила быстро обнаружить возгорание, задымления на этажах больницы не было.

Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Огонь повредил вентиляционное оборудование в подвальном помещении, добавили в спасательном ведомстве. Сейчас причину пожара устанавливают пожарные дознаватели. Пострадавших в результате происшествия нет, уточнили в МЧС.