В деле полковника Захарченко могут появиться новые эпизоды

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Следователи выявили еще несколько коррупционных преступлений, к которым может быть причастен полковник МВД Дмитрий Захарченко, сообщил исполняющий обязанности заместителя руководителя главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ Сергей Голкин.

Полковник Захарченко, курировавший в МВД РФ борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.

По словам Голкина, миллиарды Захарченко, как и многочисленные объекты недвижимости, находившиеся в распоряжении его родственников и знакомых, имели криминальное происхождение.

"Могу сказать, что дело бывшего полковника явно не последнее: нами совместно с оперативными службами выявлено еще несколько коррупционных эпизодов с предполагаемым участием Захарченко", — рассказал Голкин в интервью газете "Коммерсант".