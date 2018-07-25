СК считает, что в деле о пожаре в Кемерово могут появиться новые фигуранты

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В деле о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" могут появиться новые фигуранты, заявил исполняющий обязанности заместителя руководителя главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ Сергей Голкин.

Жертвами пожара в торговом центре "Зимняя вишня" стали 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела по данному факту задержаны и арестованы 11 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию, а также за пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте ЧП.

Как отметил Голкин, обвинение в окончательной редакции в ближайшие дни будет предъявлено семи фигурантам, расследование основного дела будет продолжено.

"Я не исключаю, что в нем появятся новые фигуранты, в том числе из чиновников, дававших разрешения на строительство и эксплуатацию ТРЦ", — рассказал Голкин в интервью газете "Коммерсант".