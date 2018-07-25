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Происшествия

Следователь — о разгроме ореховской ОПГ: "Такие дела бывают раз в жизни"

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© AP Photo / Nikolai AlexandrovСотрудники Следственного комитета РФСотрудники Следственного комитета РФ
© AP Photo / Nikolai Alexandrov

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Около тысячи лет колонии — такой срок на всех получили члены ореховской организованной преступной группировки, убившие более полусотни человек. Уголовное дело расследовали почти двадцать лет. И хотя бандиты орудовали еще в девяностых, аресты продолжаются до сих пор. В День сотрудника органов следствия РИА Новости рассказывает, как сотрудникам ГСУ СКР по Московской области удалось отправить за решетку костяк одной из самых мощных российских ОПГ, а также о сложностях, с которыми им пришлось столкнуться.

"Погиб за принципы"

Всерьез за ореховскую группировку, действовавшую в столичном регионе с конца 1980-х, взялись в октябре 1998-го, после убийства старшего следователя спецпрокуратуры Юрия Керезя. "Юрий Григорьевич вел дело о вымогательстве. Рэкетиры несколько раз предлагали взятку, чтобы все замять, однако он отказывался, — рассказывает РИА Новости следователь по особо важным делам ГСУ СКР по Московской области майор юстиции Вячеслав Назаркин. — От несговорчивого силовика решили избавиться. Убийство организовал главарь банды Дмитрий Белкин по кличке Белок, а исполнителем выступил Олег Пронин по кличке Аль Капоне".

© Фото : из материалов уголовного дела, предоставлено ГСУ СКР по Московской областиОружие, изъятое во время обысков
© Фото : из материалов уголовного дела, предоставлено ГСУ СКР по Московской области
Оружие, изъятое во время обысков

Прикинувшись бездомным, он подкараулил Керезя возле дома и несколько раз выстрелил ему в голову. Убийство долго оставалось нераскрытым. Заказчик стал успешным бизнесменом, перебрался за границу. За решетку его отправили лишь спустя 15 лет.

"Основная сложность в расследовании уголовных дел, связанных с организованной преступностью, заключается в том, что все ОПГ представляют собой довольно закрытые группы с жесткой дисциплиной и четкой иерархией. Малейшая провинность, например пристрастие к наркотикам, карается смертью, — объясняет следователь. — Тем более там не принято давать друг на друга показания и болтать лишнее. На группировку мы вышли благодаря агентурным сведениям, полученным сотрудниками уголовного розыска и ФСБ".

Пауки в банке

Татьяна Троиицкая
© Фото : предоставлено Игорем Васильевым
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Белок и Аль Капоне присоединились к группировке в начале девяностых, когда ее возглавлял уроженец Нижегородской области Сергей Тимофеев по кличке Сильвестр. Начинали с разбойных нападений и крышевания наперсточников, а затем переключились на рэкет и заказные убийства.

С ростом влияния ореховцев в преступной среде росли и доходы Сильвестра. Полученные преступным путем деньги он отмывал в подконтрольном банке и вкладывал в бизнес. Предпринимательская деятельность сопровождалась кровопролитными разборками с конкурирующими группировками. Их ликвидацию поручали специальной расстрельной команде из бывших сотрудников спецслужб. В разное время в нее входили Александр Пустовалов по кличке Саша Солдат и Алексей Шерстобитов — Леша Солдат.

Сергей Тимофеев, основатель ореховской ОПГ
Сергей Тимофеев, основатель ореховской ОПГ

В 1994-м автомобиль Тимофеева в центре Москвы взорвали. После гибели лидера в ОПГ развернулись междоусобные войны, победителями из которых вышли Белкин и его соратник Сергей Буторин по кличке Ося. Они продолжали заниматься рэкетом, а также отстрелом конкурентов и неугодных бизнесменов.

Побег за границу

Вскоре после убийства Керезя начались массовые аресты, и два десятка ореховцев угодили за решетку. Однако главари успели по поддельным документам перебраться в Испанию. Тем не менее уйти от наказания они не смогли. Первым на родину вернулся Буторин — его экстрадировали в 2010-м. Причем задержали его еще в начале нулевых — МВД России девять лет добивалось выдачи.

Юрий Шорчев за игрой. Архивное фото
© Фото : сайт "Дело Юрия Шорчева"
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Белкина арестовали в пригороде Мадрида в 2011-м и спустя год доставили в Россию. Кроме того, в течение десяти лет силовики задержали и отправили за решетку еще несколько десятков членов ОПГ, в том числе киллеров Шерстобитова и Пустовалова.

Расследование осложнялось тем, что многие потерпевшие и свидетели отказывались давать показания, опасаясь за свою жизнь. Тех, кто соглашался, приходилось брать под усиленную охрану, а некоторых даже засекречивать.

Белка и Осю за организацию более 30 убийств в 2014-м приговорили к пожизненному заключению. Киллера Аль Капоне отправили в колонию строгого режима на 24 года. Казалось, в истории группировки можно ставить жирную точку, однако оставшиеся на свободе участники ОПГ взялись за старое.

© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкУчастники ореховской преступной группировки Марат Полянский, обвиняемый в четырех убийствах, сопряженных с бандитизмом, и лидер Сергей Буторин, обвиняемый в совершении 29 убийств, перед оглашением приговора в Мосгорсуде. 2011 год
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Участники ореховской преступной группировки Марат Полянский, обвиняемый в четырех убийствах, сопряженных с бандитизмом, и лидер Сергей Буторин, обвиняемый в совершении 29 убийств, перед оглашением приговора в Мосгорсуде. 2011 год

"Первые убийства совершались еще в середине девяностых, и дела по ним давно приостановили. Сейчас возобновили, — резюмирует следователь. — Поражают масштабы преступлений группировки. Только за последние три года мы установили сотни подозреваемых, выявили десятки эпизодов. Сформированы несколько оперативно-следственных групп в разных регионах. Распутывать подобные уголовные дела сложно, но крайне интересно. Пожалуй, такие встречаются лишь раз в жизни".

Эхо лихих девяностых

Майор милиции, старший оперуполномоченный Управления уголовного розыска КМ ГУВД по СПб и ЛО Алексей Чумаченко
© ГУ МВД РФ
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В 2015-м оперативники задержали шестерых ореховских буквально за несколько дней до планируемого покушения на одного из московских бизнесменов. Во время обысков изъяли свыше 30 единиц огнестрельного оружия: огнемет "Шмель", автоматы Калашникова, снайперские винтовки, пистолеты, гранаты и около трех тысяч патронов.

"Мы получили оперативную информацию о том, что готовится убийство столичного предпринимателя Сергея Журбы, — вспоминает Вячеслав Назаркин. — Годом ранее его уже пытались застрелить из снайперской винтовки. На этот раз бронированный автомобиль коммерсанта собирались обстрелять из противотанкового гранатомета РПГ-7. Мы успели вовремя".

© Фото : из материалов уголовного дела, предоставлено ГСУ СКР по Московской областиРПГ-7, из которого ореховцы планировали убить бизнесмена
© Фото : из материалов уголовного дела, предоставлено ГСУ СКР по Московской области
РПГ-7, из которого ореховцы планировали убить бизнесмена

Организаторов покушения, Игоря Сосновского по кличке Чипит и Сергея Фролова по кличке Болтон, вместе с десятком подельников вычислили и задержали уже в следующем месяце.

Сотрудничать со следствием и давать показания ореховцы наотрез отказались. Но один бандит — киллер Чипит — все же разговорился, сообщив еще о 16 убийствах и пяти покушениях. Вероятно, на сделку он пошел, чтобы избежать пожизненного наказания.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкИгорь Сосновский, обвиняемый в убийстве 16 человек и покушении на убийство пятерых, во время оглашения приговора в Московском областном суде
© РИА Новости / Максим Блинов
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Игорь Сосновский, обвиняемый в убийстве 16 человек и покушении на убийство пятерых, во время оглашения приговора в Московском областном суде

В ближайшие несколько лет расследование похождений ореховцев вряд ли завершится. Силовики продолжают собирать доказательную базу на арестованных участников группировки. Кроме того, на свободе до сих пор Владислав Макаров, возглавивший банду после ареста Белка и Оси. Не исключено, что в уголовном деле всплывут и другие преступные эпизоды.

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