В СК рассказали об итогах расследования авиакатастрофы на Синае

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российские следователи по итогам работы в Египте по расследованию крушения на Синае лайнера Airbus A321 установили, что авиакатастрофа произошла в результате теракта, сообщил во вторник руководитель главного управления криминалистики СК РФ Зигмунд Ложис.
"Мы установили, что это был теракт, это был взрыв. То есть мы обнаружили там фрагменты на обшивке самолета, обнаружили с газоанализатором наличие взрывчатого вещества на внутренних стенках фрагментов самолета. В последующем совместно с сотрудниками МАК сложили остатки фрагментов самолета и получили конкретное место, где произошел подрыв", — добавил он.
Катастрофа лайнера Airbus A321 "Когалымавиа", разбившегося на Синае 31 октября 2015 года, стала крупнейшей в истории российской и советской авиации. Тогда погибли все находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа. Расследование продолжается до сих пор, ФСБ РФ квалифицирует случившееся как теракт. Полеты российских самолетов в Египет, а также туристический поток из РФ после катастрофы были приостановлены.