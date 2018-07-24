Адвокат заявила, что в Ярославле просят осужденных не рассказывать о пытках

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Адвокат Ирина Бирюкова, опубликовавшая видео пыток в колонии №1 в Ярославле и впоследствии покинувшая пределы России, заявила, что сотрудники этой колонии просят заключенных отказаться от показаний, которые подтверждают факты истязаний.

Видео с избиением заключенного на прошлой неделе опубликовала "Новая газета" . По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены, шесть из них задержаны. Во вторник расследование пыток в ярославской колонии передано в центральный аппарат СК РФ.

"Оперативный сотрудник… вызывает осуждённых, которые подтвердили факты избиения проверяющим прокурорам, и отговаривает их в культурной форме. На "вы", — написала Бирюкова на своей странице в Facebook.

РИА Новости пока не располагает комментарием ФСИН.

Ранее фонд "Общественный вердикт", где работает Бирюкова, объявил, что из-за угроз, которые начали поступать ей после публикации скандального видео, адвокат уехала из России. Следственный комитет начал проверять информацию об угрозах в ее адрес.