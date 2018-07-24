Ярославский омбудсмен не считает видеокамеры главным фактором работы ФСИН

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин считает видеорегистраторы важным инструментом, который позволит предотвращать насилие в колонии, но еще главнее – профессионализм и моральные качестве сотрудников ФСИН.

Ранее глава Совета по правам человека Михаил Федотов во время визита в исправительную колонию №1 в Ярославле, сотрудников которой уличили в применении пыток к осужденному, заявил, что все действия работников ФСИН необходимо снимать на видеорегистраторы.

"Я этот вопрос поднимал из года в год на коллегиях регионального управления ФСИН, и на совещании, которое у нас было в конце прошлого года, я этот вопрос ставил прямо перед Анатолием Анатольевичем Рудым, первым заместителем директора ФСИН России, который как раз вчера приезжал к нам", — сказал Бабуркин.

Омбудсмен отметил, что напомнил Рудому о своем запросе. "Он подтвердил принципиальную позицию ФСИН о необходимости усиления видеорегистрации поведения сотрудников, действий осужденных и фиксации всего, что происходит в контактах между сотрудниками и осужденными", — сообщил Бабуркин.

Он подчеркнул, что обеспечение сотрудников колоний видеорегистраторами поднимает ряд организационных вопросов, в частности, как хранить видеозаписи, как не допустить постороннего вмешательства к ним — например, редактирования.

"Но видеокамеры – это не главный вопрос. Главное – это профессионализм сотрудников, их следование закону, их моральные качества. Техника – это инструмент, который должен помочь в осуществлении объективного контроля и предотвращения таких отклонений и тем более преступлений", — подчеркнул Бабуркин.

Видео с избиением заключенного тюремщиками на прошлой неделе опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин заявлял об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. СУСК РФ по региону сообщило о шести задержанных.