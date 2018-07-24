В Кировской области осудили двух женщин, убивших мужчину в День влюбленных

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл — РИА Новости. Две женщины, которые забили до смерти мужчину в поселке Донаурово Кировской области в День влюбленных, приговорены каждая к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщает следственное управление СК России по региону.

Следствием и судом установлено, что 14 февраля 2018 года две женщины 30 и 33 лет, находясь в компании своих односельчан, распивали спиртные напитки в одном из домов в поселке Донаурово Уржумского района.

В ходе употребления алкоголя между женщинами и присутствующим 62-летним мужчиной произошла словесная ссора. Женщины нанесли потерпевшему телесные повреждения руками, ногами, металлической тростью и табуретом по телу и голове. После произошедшего они ушли из дома и продолжили распивать спиртные напитки. Спустя некоторое время женщины вернулись на место происшествия. Обнаружив мужчину лежащим на полу и осознав, что он не подает признаки жизни, они сообщили о произошедшем в полицию.

"В ходе следствия вину в совершенном преступлении они обе признали. Суд поддержал мнение государственного обвинителя прокуратуры Кировской области и приговорил каждую осужденную к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — говорится в сообщении регионального СУСК.