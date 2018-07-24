В Ленинградской области в жилом доме взорвался газ

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Один человек пострадал при взрыве газовоздушной смеси в жилом доме в городе Приозерске Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Взрыв газовоздушной смеси с последующим пожаром произошел в квартире трехэтажного жилого дома №5 на улице Кирова", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате взрыва госпитализирован один человек. Возникший пожар удалось ликвидировать на площади 12 квадратных метров. В результате ЧП нарушено остекление одной квартиры, несущие конструкции здания не повреждены. Обстоятельства ЧП выясняются.