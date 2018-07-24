В Якутии утратившие имущество жертвы паводка получат по 100 тысяч рублей

ЯКУТСК, 24 июл – РИА Новости. Семьи в Якутии получат по 100 тысяч рублей на человека из федерального бюджета за полностью утраченное имущество во время паводка, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Глава региона Айсен Николаев во время рабочей командировки в Амгинский район сообщил жителям, что в резервном фонде республики предусмотрены выплаты для пострадавших от паводка семей: те, кто утратил имущество частично, получат по 50 тысяч рублей на одного прописанного в доме члена семьи.

"За полностью утраченное имущество выплата на прописанного члена семьи составит 100 тысяч рублей. Кроме того, пострадавшие могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на одного члена семьи. В ближайшее время начнет поступать помощь из федерального бюджета, и семьи по 5-6 человек получат 550-650 тысяч рублей материальной помощи", – цитирует слова Николаева пресс-служба главы и правительства республики.

По данным департамента по надзорной деятельности госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии, всего с нарастающим итогом от паводка в республике пострадало 14 районов и один городской округ. В зоне затопления оказались 58 населенных пунктов, 2696 дворовых территорий, 1427 жилых домов. Сегодня в воде остается один населенный пункт, в котором затоплено 23 дворовые территории, где проживает 96 человек, в том числе 35 детей.