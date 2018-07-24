Роспотребнадзор приостановил деятельность пяти нелегальных лагерей

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Деятельность пяти несанкционированных оздоровительных лагерей была приостановлена в ходе второй смены, сообщает сайт Роспотребнадзора.
"Во вторую летнюю оздоровительную смену были установлены факты организованного отдыха детей в 5 несанкционированных оздоровительных учреждениях, не входящих в региональные реестры и начавших работу без санитарно-эпидемиологических заключений", — сообщили в ведомстве.
Деятельность всех оздоровительных организаций, начавших работу без санитарно-эпидемиологических заключений Роспотребнадзора, приостановлена.
В ведомстве также рассказали, что в целом "из общего числа отдохнувших и оздоровленных детей" более 163 тысяч детей отдохнули в здравницах, расположенных на морских побережьях Российской Федерации, в том числе около 23 тысяч детей отдохнули в здравницах Республики Крым.
"Удельный вес проб пищевых продуктов, несоответствующих установленных требованиям по санитарно-химическим показателям, составил 2,6%, по микробиологическим показателям – 1,5%", — рассказали в Роспотребнадзоре.
При этом доля проб готовых блюд, несоответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составила 1,6%; по санитарно-химическим – 1,6%; по калорийности и соответствию химического состава блюд рецептуре – 2,5%.