Роспотребнадзор приостановил деятельность пяти нелегальных лагерей

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Деятельность пяти несанкционированных оздоровительных лагерей была приостановлена в ходе второй смены, сообщает сайт Роспотребнадзора.

По данным территориальных органов Роспотребнадзора, в рамках второй оздоровительной смены более 2,8 миллиона детей отдохнули в порядка 38 тысячах учреждений детского отдыха.

"Во вторую летнюю оздоровительную смену были установлены факты организованного отдыха детей в 5 несанкционированных оздоровительных учреждениях, не входящих в региональные реестры и начавших работу без санитарно-эпидемиологических заключений", — сообщили в ведомстве.

Деятельность всех оздоровительных организаций, начавших работу без санитарно-эпидемиологических заключений Роспотребнадзора, приостановлена.

В ведомстве также рассказали, что в целом "из общего числа отдохнувших и оздоровленных детей" более 163 тысяч детей отдохнули в здравницах, расположенных на морских побережьях Российской Федерации, в том числе около 23 тысяч детей отдохнули в здравницах Республики Крым.

В рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора проведено более 23 тысяч плановых и внеплановых проверок. Специалистами Роспотребнадзора в целом по Российской Федерации отобрано и исследовано около 98 тысяч проб пищевых продуктов и готовых блюд.

"Удельный вес проб пищевых продуктов, несоответствующих установленных требованиям по санитарно-химическим показателям, составил 2,6%, по микробиологическим показателям – 1,5%", — рассказали в Роспотребнадзоре.

При этом доля проб готовых блюд, несоответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составила 1,6%; по санитарно-химическим – 1,6%; по калорийности и соответствию химического состава блюд рецептуре – 2,5%.