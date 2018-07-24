Суд отправил под домашний арест москвичку по делу о краже из отеля Marriott

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест москвичку Ольгу Синтюреву, подозреваемую в краже более 22 миллионов рублей из номера столичного отеля Marriott, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд изменил Ольге Синтюревой меру пресечения с подписки о невыезде на домашний арест. Срок установлен до 9 сентября", — сказали в суде.

Мера пресечения была избрана со второй попытки, в первый раз суд вернул ходатайство об аресте без рассмотрения.

Ранее источник рассказал РИА Новости, что неизвестный проник в гостиничный номер отеля, вскрыл сейф и совершил кражу 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере".

Ранее некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщали, что деньги украли из номера депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева, а в совершении преступления подозревается его знакомая. Подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

По словам источника, данные (фамилия, имя и отчество) подозреваемой в краже совпадают с данными девушки, которая сидела с Жигаревым в машине, когда на чиновника напал неизвестный и избил его. Кроме того, депутата избили именно возле дома на улицы Полины Осипенко, где проживает задержанная, добавил источник в правоохранительных органах.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что вечером 8 июля поступила информация, что неизвестный на севере Москвы избил Жигарева, который находился в машине Mercedes-Benz со своей знакомой. Источник сообщал, что после этого нападавший скрылся, по данному факту проводится проверка.