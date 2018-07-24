В Подмосковье выясняют обстоятельства крушения легкомоторного самолета

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Доследственная проверка организована после крушения легкомоторного самолета вблизи аэродрома "Дракино" в Подмосковье, сообщает старший помощник руководителя московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
"В Московской области следственными органами московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по факту крушения легкомоторного самолета вблизи аэродрома "Дракино", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, добавили в ведомстве.