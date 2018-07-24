МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Квартиру дочери губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко обокрали на 18 тысяч долларов в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"В понедельник, 23 июля, от девушки 1999 года рождения поступило заявление о том, что неизвестный украл из ее квартиры на Новом Арбате шкатулку с 18 тысячами долларов", — пояснил источник.

Он добавил, что кража совершена тайно, сама квартира не вскрыта. По словам источника, шкатулка хранилась в спальне девушки. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере". В полицию с заявлением обратилась сама дочь губернатора.

Правоохранители назначили проведение необходимых экспертиз для установления личности подозреваемого.