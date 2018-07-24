МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Квартиру дочери губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко обокрали на 18 тысяч долларов в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Он добавил, что кража совершена тайно, сама квартира не вскрыта. По словам источника, шкатулка хранилась в спальне девушки. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере". В полицию с заявлением обратилась сама дочь губернатора.
Правоохранители назначили проведение необходимых экспертиз для установления личности подозреваемого.