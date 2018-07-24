По новому эпизоду дела ЮКОСа планируют допросить около 40 человек

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы приступил к исследованию письменных доказательств по делу адвоката Павла Ивлева, обвиняемого в хищении нефти у компании ЮКОС, сообщил РИА Новости его защитник Сергей Купрейченко.
"Мы определились с порядком исследования доказательств. Первой доказательства представляет сторона обвинения, и прокурор начал с оглашения письменных материалов дела. Также в деле есть список свидетелей — там почти 40 человек. Мы не знаем, о чем они будут свидетельствовать. Существенных данных о причастности моего подзащитного к хищениям быть не может, но мы не можем знать, о чем они будут говорить", — сказал адвокат. Каких свидетелей будет вызывать сторона защиты, он пока говорить не стал.
Купрейченко также отметил, что цифры в деле расходятся с установленными в приговоре экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. "У нас совсем иные объемы и стоимость якобы похищенной нефти", — сказал он.
По данным следствия, Ивлев в составе организованной группы под руководством Ходорковского присвоил более 195 миллионов тонн нефти добывающих предприятий "Юганскнефтегаз", "Самаранефтегаз" и "Томскнефть ВНК" на общую сумму около 925 миллиардов рублей. Кроме того, как считает обвинение, в 2001–2003 годах Ивлев в составе организованной группы под руководством Ходорковского отмыл около 133 миллиардов рублей, полученных от реализации похищенной нефти, под видом получения дивидендов.