В Саратовской области расследуют гибель мужчины при разрушении балкона

САМАРА, 24 июл — РИА Новости. Следователи устанавливают причины разрушения балкона жилого дома в городе Энгельсе Саратовской области, в результате которого погиб мужчина, сообщает во вторник пресс-служба СУСК по региону.
"В следственный отдел по городу Энгельс … поступил материал проверки по факту травмирования при падении с высоты и последующей смерти 57-летнего местного жителя … Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, причин, приведших балкон, с которого произошло падение, в разрушенное состояние, и лиц, ответственных за осуществление его ремонта", — говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.