В Саратовской области расследуют гибель мужчины при разрушении балкона

САМАРА, 24 июл — РИА Новости. Следователи устанавливают причины разрушения балкона жилого дома в городе Энгельсе Саратовской области, в результате которого погиб мужчина, сообщает во вторник пресс-служба СУСК по региону.

По предварительным данным, инцидент произошел 19 июля. Мужчина упал с балкона, расположенного в квартире дома по улице Колотилова Энгельса. С полученными травмами пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение, где он, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался. По данным информационного агентства "Взгляд-Инфо", которое ссылается на очевидцев, мужчина раскачивал балкон своей квартиры пытаясь доказать сотрудникам управляющей компании, что тот опасен и может обвалиться. В результате мужчина вместе с балконными перилами упал с четвертого этажа на землю.

"В следственный отдел по городу Энгельс … поступил материал проверки по факту травмирования при падении с высоты и последующей смерти 57-летнего местного жителя … Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, причин, приведших балкон, с которого произошло падение, в разрушенное состояние, и лиц, ответственных за осуществление его ремонта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.