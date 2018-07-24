Члены ОНК посетят колонию в Брянской области, где погиб заключенный

БРЯНСК, 24 июл — РИА Новости. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Брянской области в среду планируют выехать в ИК-6 общего режима в городе Клинцы, где погиб заключенный, сообщил РИА Новости председатель комиссии Николай Каракотин.

Преступление произошло в минувшее воскресенье, уже после начала громкого скандала с пытками в колонии в Ярославле, где, правда, заключенный выжил, но получил серьезные травмы.

"Планируем завтра туда (в Клинцы – ред) выехать и посмотреть. Предварительно, сотрудник превысил должностные полномочия, возбуждено уголовное дело, он задержан", — сказал Каракотин.

По версии СУСК, сотрудник ИК-6 УФСИН по Брянской области, применяя насилие и используя специальные средства, ограничив движение осужденного, перевязал тканью его лицо, в результате чего последний скончался от асфиксии. Возбуждено уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия, подозреваемый — заместитель дежурного помощника начальника колонии. Обстоятельства смерти потерпевшего стали известны благодаря судебно-медицинской экспертизе.

Ход и результаты расследования взяла на контроль прокуратура Брянской области.