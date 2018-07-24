Дом экс-главы курганского УФСИН строили заключенные, заявили в СК

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июл – РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника УФСИН России по Курганской области Ильгиза Ильясова, обвиняемого в получении взятки и злоупотреблении полномочиями, дело направили в суд, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.
В 2015-2016 годах Ильясов обеспечил приемку работ и оборудования в СИЗО-1 Кургана, не соответствующих проектно-сметной документации и имеющих гораздо более низкую стоимость. В результате до настоящего времени следственный изолятор не может функционировать в полном объеме, уточняет следствие.
"Следственными органами СК РФ по области завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего бывшего начальника регионального УФСИН России Ильгиза Ильясова … Уголовное дело в более чем 50 томах с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", — говорится в сообщении.
Ильясов обвиняется в "Получении взятки в значительном размере", "Злоупотреблении должностными полномочиями" и "Растрате", уточняют в СК.