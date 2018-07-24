МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать "жесткую оценку" работе начальников уже бывшего следователя, который не дал ход делу о пытках в ярославской колонии, сообщила журналистам во вторник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Как выяснилось, еще год назад в Следственный комитет поступило заявление от заключенного, что сотрудники колонии № 1 "применили в отношении него насилие". Однако следователь "формально провел проверку по данному заявлению и незаконно отказал в возбуждении уголовного дела".

Сейчас следователь в органах уже не работает. После того, как пытки в колонии стали достоянием общественности, над ним нависла перспектива стать фигурантом уголовного дела.

"Председатель СК РФ потребовал дать жесткую оценку не только действиям или бездействию теперь уже бывшего сотрудника…, но и его руководства в целях исключения формального подхода к проверке заявлений граждан, пострадавших от преступных посягательств", — сказала Петренко.

Видео с жестоким избиением заключенного в колонии на прошлой неделе опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены, шесть из них уже задержаны.