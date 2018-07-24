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Происшествия

Глава СК уволил подчиненных из-за волокиты в деле об изнасиловании ребенка

(обновлено: 15:39 24.07.2018)
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фотоАвтомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил сотрудников ведомства, которые допустили волокиту при возбуждении уголовного дела об изнасиловании девочки в Москве, сообщает официальный представитель СК Светлана Петренко.

Полиция. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Своего поста лишился следователь Гагаринского межрайонного следственного отдела следственного управления по Юго-Западному административному округу ГСУ СК России по городу Москве. Он "должным образом не рассмотрел заявление родителей ребенка и не принял мер к задержанию подозреваемого, располагая оперативными сведениями о его личности", пояснила Петренко.

Также был уволен руководитель Гагаринского межрайонного следственного отдела, который не проконтролировал выполнение подчиненными своих обязанностей.

Двадцатого июля Петренко сообщила, что Бастрыкин потребовал от и.о. руководителя главного следственного управления по Москве доложить, почему заявление о противоправных действиях в отношении ребенка долго оставляли без движения.

Сотрудник правоохранительных органов. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Петренко пояснила, что весной в Москве мужчина "совершил преступление против половой неприкосновенности девочки", ее родители неоднократно обращались в правоохранительные органы, но должной реакции не последовало.

Как добавила представитель СК, личность мужчины была оперативно установлена, но его не задержали. Петренко отметила, что Бастрыкин узнал об инциденте из СМИ, после чего потребовал от руководства главка незамедлительно возбудить уголовное дело. Также он поручил провести служебную проверку действий сотрудников московского ГСУСК.

В настоящее время подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного статьей 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера", арестован, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

"Что касается теперь уже бывших сотрудников столичного главка, проверка в отношении них продолжается. По указанию председателя СК России помимо соответствия должностным обязанностям их действия (или бездействие) будут проверены на соответствие нормам действующего законодательства в рамках доследственной проверки", — добавила Петренко.

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Происшествия
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Alexey U.
То есть когда граждане пишут всякие заявления о нарушениях - это все ерунда, а вот когда Бастрыкин услышит по телевизору, вот только тогда перестанут протирать штаны и зашевелятся (и то, от того что стыдно стало).
Может в консерватории что то нужно поправить? Систематически же так всегда.
15:01
24.07.2018
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wonxiecb
Похоже там уже нечем не брезгуют, даже насильникам детей помогают уходить от ответственности, интересно сколько за это берут.
15:08
24.07.2018
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