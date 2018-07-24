В Серпухове проверят данные о жалобах на подозреваемого в убийстве девочки

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Руководство подмосковного главка МВД проверит информацию СМИ об игнорировании жалоб на подозрительного мужчину на детской площадке в Серпухове, который в данный момент проходит подозреваемым по делу об убийстве пятилетней девочки, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее сообщалось, что по подозрению в убийстве девочки в Серпухове задержан местный житель 1990 года рождения. Предварительно установлено, что девочка пропала 22 июля с детской площадки у дома, в котором проживала вместе с семьей. Ее тело было найдено в понедельник в спортивной сумке вблизи железной дороги в Серпухове. Следователи возбудили уголовное дело.

Старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник 23 июля заявила, что следователи проверят причастность молодого человека, подозреваемого в убийстве пятилетней девочки в Серпухове, к другим аналогичным преступлениям. По ее словам, в СМИ появилась информация, что задержанный якобы и ранее пытался совершить противоправные действия в отношении детей, однако сотрудники органов полиции без должного внимания отнеслись к обращениям взволнованных родителей.

"Руководством ГУМВД России по Московской области назначено проведение проверки, в ходе которой будут тщательно, объективно и всесторонне проверены факты, изложенные в СМИ, о непринятии мер при рассмотрении обращения жительницы городского округа Серпухов о подозрительном мужчине на детской площадке", – пояснила Петрова.

Она добавила, что по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.