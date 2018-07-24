В Удмуртии из-за отказа трубопровода произошел разлив нефти

УФА, 24 июл — РИА Новости. Из-за отказа трубопровода на Чутырском месторождении произошел разлив нефти на площади 0,4 гектара, авария локализована, сообщает пресс-служба ОАО "Удмуртнефть".

По данным компании, во вторник авария на трубопроводе произошла на Чутырском месторождении. "Был обнаружен отказ трубопровода, в результате которого, по предварительным данным, произошел разлив нефти на площади 0,4 гектара", — говорится в сообщении компании. На место происшествия оперативно направлены аварийные службы "Удмуртнефти" для устранения последствий отказа.

Угрозы загрязнения водоемам нет. Специалистами общества проводятся все необходимые мероприятия по ликвидации разлива, сообщает пресс-служба компании. По данным МЧС Удмуртии, авария на трубопроводе локализована в 13.20 (12.20 мск).