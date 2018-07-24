В Брянске задержали сотрудника колонии, убившего заключенного в ходе пыток

БРЯНСК, 24 июл – РИА Новости. Задержан сотрудник колонии №6 Брянской области, который в ходе "применения насилия" задушил заключенного, сообщает во вторник региональный главк СК РФ.

Преступление произошло в минувшее воскресенье, уже после начала громкого скандала с пытками в колонии в Ярославле, где, правда, заключенный выжил, но получил серьезные травмы.

"Сотрудник ИК-6 УФСИН по Брянской области, применяя насилие и используя специальные средства, ограничив движение осужденного, перевязал тканью его лицо, в результате чего последний скончался от асфиксии", — говорится в релизе.

Возбуждено уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия, подозреваемый – заместитель дежурного помощника начальника колонии.

Обстоятельства смерти потерпевшего стали известны благодаря судебно-медицинской экспертизе.

Между тем буквально полчаса назад, в начале второго по московскому времени, ФСИН объявила о создании по всей России специальных комиссий по проверке всех случаев применения насилия за прошедший год. За "качественное и непредвзятое проведение мероприятий" будут лично отвечать начальники региональных главков.

Видео с избиением заключенного ярославской колонии на прошлой неделе опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены, шесть из них уже задержаны.