Жителя Мордовии, подозреваемого в насилии над пенсионерками, арестовали

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл — РИА Новости. Житель Мордовии, подозреваемый в совершении преступлений против личности — сексуальном насилии и угрозе убийства в отношении пожилых женщин — заключен под стражу, сообщает следственное управление СК России по Республике Мордовия.

В производстве следователя следственного управления находится уголовное дело о совершении в июне 2018 года насильственных преступлений на территории Ромодановского и Лямбирского районов (часть 1 статьи 119 УК РФ – угроза убийством и часть 1 статьи 132 УК РФ – иные действия сексуального характера). В обоих случаях преступления были совершены на территории дачных массивов, потерпевшие – женщины пенсионного возраста.

"На причастность к совершению преступления были отработаны более 200 человек, проведены экспертизы и исследования, определены особые приметы, которые позволили сузить круг предполагаемых подозреваемых. В результате подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 60-летний житель Лямбирского района. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Свою причастность к совершению указанных преступлений он не отрицает", — говорится в сообщении регионального СУСК.

Следствие не исключает, что подозреваемый может быть причастен к ряду половых преступлений, совершенных в 2006-2018 годы на территории разных районов республики. Как правило, преступления им совершались на дачах.