Моряки в порту в Азове прекратили голодовку после выплаты долга по зарплате

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Турецкая компания Palmali погасила задолженность по заработной плате перед моряками судна "Риройл-5", объявившими голодовку, сообщил РИА Новости глава профсоюза моряков Ростовской области Леонид Глушак, добавив, что они прекратили акцию.

В начале прошлой недели пять моряков с судна "Риройл-5" под мальтийским флагом объявили голодовку в порту Азова из-за задолженности по зарплате в размере около 100 тысяч долларов.

"С моряками полностью рассчитались. Они прекратили голодовку", — сказал Глушак.

Он добавил, что компания также погасила задолженность перед шестью работниками судна "Риройл-3". Долг еще остается перед 14 моряками двух судов, находящихся в Черном море.