ФСБ разоблачила две нарколаборатории в Хабаровском крае

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. ФСБ России разоблачила в Хабаровском крае две лаборатории по производству наркотиков, которые ежемесячно, по расчетам, приносили владельцам 15 миллионов рублей, сообщает спецслужба во вторник.

Четверо дельцов пойманы с поличным. В лабораториях, где производились синтетические наркотики, найдены около 500 грамм готового мефедрона, свыше 10 килограммов вещества, находящегося в стадии адсорбции, более 400 килограммов прекурсоров, а также иностранное оборудование для производства химических препаратов в промышленных масштабах.

"Сбыт готовых наркотических средств осуществлялся через закладки в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и их пригородах. Средства от реализации поступали на банковские карты, путем конвертации на интернет-обменниках с использованием криптовалюты", — сказано в релизе.

Налаженная преступная схема была рассчитана на получение около 15 килограммов наркосодержащих веществ в месяц, что в ценах черного рынка превышало 15 миллионов рублей, подсчитали в ФСБ.

Для общения дельцы использовали мессенджеры Telegram и Jabber, указывается в сообщении. Возбуждено уголовное дело.