Врачи отпустили домой детей, пострадавших при ЧП в гаражах под Самарой

САМАРА, 24 июл — РИА Новости. Двоих детей, пострадавших при обрушении бетонных плит в заброшенных гаражах в Самарской области, отпустили домой из больницы на амбулаторное лечение, сообщила во вторник РИА Новости представитель пресс-службы минздрава региона.

Ранее сообщалось, что вечером в понедельник в заброшенных колхозных гаражах в селе Чубовка Кинельского района Самарской области было обнаружено тело 11-летнего мальчика без признаков жизни. По предварительным данным, на месте ЧП находились пятеро подростков в возрасте от 11 до 15 лет, в какой-то момент обрушилось бетонное потолочное перекрытие. В результате ЧП один подросток погиб на месте происшествия, еще трое доставлены в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по части первой статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

"Двоих детей перевели на амбулаторное лечение, еще один находится в областной больнице имени Середавина", — сказала собеседница агентства.

Ранее в СУСК по региону РИА Новости сообщали, что один из трех детей, пострадавших в результате ЧП, находится в тяжелом состоянии.