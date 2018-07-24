В Нижневартовске осудили грабителей банка с "макетами пистолетов"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 июл — РИА Новости. Суд Нижневартовска (ХМАО) приговорил к колонии строгого режима троих местных жителей, которые пытались ограбить отделение банка, используя для устрашения макеты пистолета, сообщает во вторник прокуратура Югры.

Неудавшаяся попытка грабежа состоялась в начале 2016 года. Как поясняет надзорное ведомство, мужчины, надев маски с прорезями для глаз, зашли в отделение Сбербанка России и, угрожая сотруднику учреждения макетами пистолетов, потребовали передать ключи от хранилища, где находились деньги. Однако грабителей спугнул появившийся в этот момент посетитель, и вскоре все трое налетчиков были задержаны сотрудниками полиции.

"Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, признал подсудимых виновными в совершении указанных преступлений и назначил им наказание в виде лишения свободы от 8 лет 11 месяцев до 9 лет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается также, что обвиняемые пытались оспорить приговор, но апелляционная инстанция оставила его без изменений.