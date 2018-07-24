На Алтае оценят работу школы, где учится зарубившая котенка топором девочка

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Прокуратура Алтайского края оценит работу органов профилактики и школы, в которой учится девушка, на камеру зарубившая котенка, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Ранее сообщалось, что алтайские полицейские начали проверку видеоролика, размещенного в соцсетях, на котором девушка-подросток топором расчленяет котенка. Весь ролик сопровождается смехом и общением с подружкой. Девушка, изрубившая топором котенка, оказалась дочерью главы Михайловского сельсовета Бурлинского района Алтайского края Виктора Штрауха.

"Прокуратурой будет дана оценка действиям виновниц гибели животного, а также работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, в том числе образовательной организации, в которой они обучаются", — говорится в сообщении.

В августе 2017 года Индустриальный районный суд Хабаровска вынес приговор по делу "хабаровских живодерок". Суд установил, что жертвами стали 15 животных и птиц. В ходе расследования дела вскрылись и другие преступления, за которые участникам также назначены наказания. Алена Савченко признана виновной по ряду статей и получила четыре года и три месяца лишения свободы, Алина Орлова — три года и десять дней. Кроме того, за издевательства над животными и их убийства девушки получили по 150 часов обязательных работ.

В декабре 2017 года, рассмотрев апелляцию осужденных, Хабаровский краевой суд снизил срок заключения для Савченко до четырех лет, Орловой — до трех лет, так как срок давности за преступления по статьям "Жестокое обращение с животными" и "Оскорбление чувств верующих" истек.