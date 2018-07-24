Уголовное дело возбудили после гибели ребенка в гаражах под Самарой

САМАРА, 24 июл — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка при обрушении бетонных плит в заброшенных гаражах в Самарской области, сообщила во вторник РИА Новости представитель пресс-службы СУСК по региону.

Ранее сообщалось, что вечером в понедельник в заброшенных колхозных гаражах в селе Чубовка Кинельского района Самарской области было обнаружено тело 11-летнего мальчика без признаков жизни. По предварительным данным, на месте ЧП находились пятеро подростков в возрасте от 11 до 15 лет, в какой-то момент обрушилось бетонное потолочное перекрытие. В результате ЧП один подросток погиб на месте происшествия, еще трое доставлены в больницу.

"Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что следователи продолжают устанавливать собственников гаражей, ранее объекты принадлежали бывшему колхозу "Пути коммунизма".