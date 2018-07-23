В "Роскосмосе" не знают о втором задержанном сотруднике ЦНИИмаш‍

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" не располагает сведениями о втором задержанном сотруднике ЦНИИмаш по делу о госизмене, сообщил руководитель пресс-службы компании Владимир Устименко.

Ранее в компании заявили, что следствие не имеет вопросов к генеральному директору ЦНИИмаша Олегу Горшкову и текущему руководству института.

На сайте "Роскосмоса" отмечается, что дело о госизмене в ЦНИИмаш, головном научном институте корпорации, касается событий пятилетней давности.

В институте напомнили, что Горшков возглавил институт спустя два года после событий, по которым возбуждено уголовное дело.

На прошлой неделе появилась информация, что сотрудники ФСБ пришли с обысками. в ЦНИИмаш. По сведениям правоохранительных органов, за рубеж просочилась информация о секретных разработках в области гиперзвука.

Что случилось

Знакомый с расследованием источник сообщал РИА Новости, что обыски проходили в кабинете директора информационно-аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрия Пайсона. Сам он от комментариев отказался.

СМИ писали о том, что правоохранительные органы проверяют "десяток людей из отрасли" на предмет возможных контактов с западными спецслужбами.

В воскресенье стало известно об аресте по подозрению в госизмене сотрудника института Виктора Кудрявцева. Его обвиняют в передаче закрытой информации одной из стран НАТО, писали СМИ.

Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко также сообщал, что еще с несколькими сотрудниками ЦНИИмаш ведутся следственные действия.

При этом в пресс-службе ЦНИИмаша уточнили, что к руководству института у ФСБ вопросов нет.

Эксперты отмечают повышенный интерес западных стран к российским разработкам. Так, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин считает, что российские действующие вооружения фактически обнуляют перспективные разработки, которые западные партнеры только планируют внедрять. Это, по его словам, объясняет "панику и отчаянно-небрежную работу разведки".